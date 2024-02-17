عضو بـ«الشيوخ»: زيارة الرئيس التركي إلى مصر منحنى إيجابي في العلاقات الاقتصادية

قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، إن زيارة الرئيس التركي أردوغان لمصر تعد منحنى إيجابيا في العلاقات الاقتصادية التي امتدت لسنوات عديدة، موضحًا ان مجلس الأعمال المصري التركي تم إنشاؤه في عام 1993 وكان بمثابة نظرة ثاقبة للدولة المصرية آنذاك ومن ثم نظرية الإزدواج الضريبي في نهاية هذا العام ثم إتفاقية التجارة الحرة في عام 2005 وتم تفعيلها في 2007.

فصل الملفين السياسي الاقتصادي

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه تم فصل الملفين السياسي الاقتصادي في عام 2014 وكانت للقيادة السياسية رؤية ثاقبة في فصل الملفين، مشيرًا إلى أن العلاقات التجارية لم تتوقف حتى وصلت الصادرات المصرية نحو 3 مليارات دولار.

واستكمل: «الميزان التجاري متعادل بين الدولتين، وقد حدثت تحضيرات سابقة قبل زيادة الرئيس أردوغان، وهناك تفاهمات من الجانب التركي في مجلس الأعمال، وسيكون هناك زيارة قريبة للمجلس من الجانب المصري إلى إسطنبول للتحضير إلى اللقاء الذي سيعقد خلال شهر أبريل بتركيا».