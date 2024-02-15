«مستقبل وطن»: زيارة أروغان إلى القاهرة تحمل العديد من الرسائل

قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن ملف الاقتصاد يحظى باهتمام القيادة السياسية، إذ استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يُعيد مصر لمكانتها الدولية والإقليمية والإفريقية مرة أخرى وبقوة، وأصبحت مصر قِبلة المستثمرين خلال الآونة الأخيرة.

زيادة حجم التبادل بين البلدين

وأوضح أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أروغان، للقاهرة حملت العديد من الرسائل، بداية من تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل بين البلدين من 10 إلى 20 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، وذلك فى شتى القطاعات والمجالات، مع الأخذ في الاعتبار أن البلدين تجمعهما روابط اقتصادية كبيرة ممتدة لعقود طويلة.

الأسواق التجارية المستقبلة

وأضاف أن الأسواق التركية تُعد ثاني أكبر الأسواق التجارية المستقبلة للصادرات المصرية، ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، فقد شهدت الصادرات المصرية لتركيا ارتفاعًا خلال العام الماضى، وأن الصادرات المصرية لتركيا سجلت خلال عام 2023 نحو 3 مليارات دولار بارتفاع 28% عن العام السابق له، فيما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 2.9 مليار دولار، وذلك وفقا للبيانات الرسمية من قبل جهاز التمثيل التجارى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتابع: «وبعد زيارة الرئيس التركي للقاهرة نستهدف تعزيز التعاون وتوسيع العلاقات الثنائية التجارية بين البلدين، وتسريع وتيرة تسيير خط ملاحي بين مصر وتركيا، بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين، علاوة على، المباحثات المصرية التركية الحالية لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر لتصنيع السيارات وقطع الغيار».

وأضاف: «العلاقات التجارية بين مصر وتركيا لم ولن تتأثر على مدار السنوات الأخيرة، إذ تطورت وتحسنت للأفضل، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق التركية، كما تراجع عجز الميزان التجارى بين البلدين، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون بين البلدين بما يساهم في تعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري والروابط الاقتصادية».