ماذا تفعل لتعيش حتى 100 عام؟.. دراسة تكشف عن أسرار طول العمر

على مدار التاريخ، حمل المعمرون بين طيات ذاكرتهم حكايات وأساطير، هم شهود على حقبة زمنية غنية بالأحداث، عاشوا خلالها حروبًا وأزمات، وفرحًا وسلامًا، الأمر الذي جعل عددا من العلماء، يبحثون عن طريقة من شأنها أن تطيل عمر الإنسان، مثلما فعل عدد من الباحثين من معهد كارولينسكا في السويد.. ما تفاصيل الدراسة؟

دراسة جديدة تكشف أسرار طول العمر

الدراسة ركزت على تحليل بيانات 44 ألف سويدي خضعوا لتقييمات صحية، خلال الفترة العمرية بين 64-99 عامًا، إذ جرى متابعة حالتهم الصحية، لمدة زادت عن 35 عامًا، وكان الهدف من ذلك تحديد العوامل التي تزيد من فرص الوصول إلى عمر 100 عام، وجرى نشرها في مجلة «PLOS Medicine».

الدراسة بالفعل توصلت للعديد من العوامل التي تطيل عمر الإنسان، لعل أبرزها الوراثية، إذ وجدت أن الجينات تلعب دورًا هامًا في تحديد العمر، وذلك بعدما ربطت الدراسة 500 متغير جيني بفرصة العيش حتى سن 100 عامًا، إلى جانب صحة القلب أيضًا التي تحدد وتلعب دورًا هامًا في تحديد عمر الإنسان.

وجدت أيضًا أن انخفاض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، من أهم العوامل المُتنبئة بالعمر المديد، إلى جانب اختيار الطعام المناسب، إذ ارتبطت مستويات السكر في الدم والتمثيل الغذائي بشكل وثيق بالعمر المديد.

نمط الحياة بشكل عام ليس فقط على المستوى الغذائي يشارك في زيادة معدل الأعمار، ومنها ممارسة الرياضة بانتظام من العوامل المُساعدة على الوصول إلى عمر 100 عامًا، إلى جانب العوامل الاجتماعية، مثل وجود شبكة اجتماعية قوية ودعم عائلي من العوامل التي ساهمت في زيادة العمر لدى الأفراد الذين خضعوا إلى دراسة.

وجاء ملخص الدارسة، أن مجموعة من العوامل الوراثية ونمط الحياة والعوامل الصحية تلعب دورًا هامًا في الوصول إلى عمر 100 عام، يمكن تحسين فرص الوصول إلى عمر 100 عام من خلال اتباع نمط حياة صحي، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والتحكم في ضغط الدم والكوليسترول.