مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين رغم كورونا بـ525 شخصا

سجلت مدينة «روقاو» بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، والمعروفة بطول عمر سكانها، 525 معمرا يبلغ عمر كل منهم أكثر من مائة عام، رغم أن الصين بؤرة انتشار فيروس كورونا عالميا، والذى أصاب أكثر من من 94.53 مليون شخص على مستوى العالم، وأودى بحياة أكثر من مليوني شخص مليونين و25929.

وذكر سلطات المدينة، في بيان اليوم الاثنين، أنه حتى الأول من يناير عام 2021، كان في المدينة 16 معمرا تبلغ أعمارهم 105 سنوات أو أكثر، من بين إجمالي عدد سكانها البالغ حوالي 1.4 مليون نسمة، وكان أكبرهم 109 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويعتقد أن عادات الأكل والنوم الصحية، فضلا عن البيئة المواتية، ساهمت في طول العمر في مدينة «روقاو».

وشهدت الصين، وفقا لإحصاءات اللجنة الوطنية للصحة ارتفاعا في متوسط العمر المتوقع للمواطنين، حيث ارتفع من 76.34 عام 2015 إلى 77.3 عام 2019.

فى المقابل، بلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الفيروس بمدينة ووهان الصينية 88336 حالة، فيما بلغت الوفيات 4635 شخصا.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، تلقيها تقارير عن 109 إصابات جديدة بالفيروس بينها 93 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 54 حالة في مقاطعة خبي و30 حالة في مقاطعة جيلين، و7 حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالتين في بكين، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أنّ الإصابات الوافدة من الخارج الـ 16 تم تسجيلها بواقع 4 حالات في شنجهاي، و3 حالات في شنشي وحالتين في تشجيانغ وهونان وحالة واحدة في بكين وتيانجين وفوجيان وقوانغدونغ وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4518 حالة غادر منها 4234 حالة المستشفيات بعد شفائهم.