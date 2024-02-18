5 شهداء في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف رفح الفلسطينية

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية إنَّ زوارق حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف منطقة المواصي جنوبي غزة، مبينًا أنَّ آليات عسكرية إسرائيلية تستهدف سيارات ومعدات بلدية غزة، إذ دمرت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من مرافق المياه والكهرباء في القطاع، إلى جانب مواصلة عرقلة إدخال المساعدات والوقود لقطاع غزة .

وأضاف «جبر» خلال رسالة على الهواء عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنَّ 5 شهداء سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في رفح الفلسطينية، موضحًا أنَّ هناك قصف إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة، والمناطق الشرقية في رفح وخان يونس، متابعًا «ما زلنا نسمع صوت الانفجارات باستمرار وهي ناجمة عن الاستهداف المكثف من المدفعية الإسرائيلية للمناطق الشرقية برفح الفلسطينية».