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ماكرون: هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة غير مسبوقة

كتب:

شريف سليمان
03:25 م | الجمعة 16 فبراير 2024
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسيكون نقطة تحول في هذا الصراع.

أضاف ماكرون، في مؤتمر مع العاهل الأردني، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، إنه يشارك الأردن ومصر مخاوفهما من النزوح القسري والجماعي للسكان، مشيرًا إلى أن العواقب الكارثية لمثل هذا الهجوم يمكن أن تكون خطيرة لا يتم قبولها.

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بقلم شريف سليمان