6 أطعمة لتقليل شيب الشعر المبكر.. حافظ على لونه الطبيعي

يعاني الكثير من الشباب من ظهور الشعر الأبيض والشيب، مما يسبب الانزعاج لهم، كما أن هناك أشخاص يعانون من الشيب المبكر، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك أطعمة لتقليل شيب الشعر المبكر، يجب تناولها للحفاظ على لون شعرك، وإليكم طريقة علاج شيب الشعر المبكر ومعرفة أسباب ظهوره.

أطعمة لتقليل شيب الشعر المبكر

الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ هناك أطعمة تمنع من الشيب المبكر وتساهم في الحفاظ على لون الشعر: «تناول الأطعمة الغذائية المفيدة تعمل على إبطاء عملية الشيب، والاستمتاع بمظهر أكثر شبابًا، بسبب التأثير على بصيلات الشعر بنمط غذائي صحي».

ما الذي يؤخر ظهور الشيب؟

وتطرق أخصائي التغذية العلاجة إلى مجموعة من الأطعمة لتقليل شيب الشعر المبكر، تتمثل في التالي، إذ أن تناولها يعمل على الحفاظ على لون شعرك:

تناول الخضراوات الورقية لتقليل شيب الشعر المبكر

السبانخ واللفت، لما بها من الحديد والكالسيوم بما يعزز إنتاج الميلانين، وزيادة الصبغة المسؤولة عن لون الشعر.

الفاكهة التي تحتوي على فيتامينات ب

الأفوكادو والبطيخ والبرتقال مليء بمضادات الأكسدة التي تكافح ظهور الشيب المبكر، باعتبارها مصدرًا للعناصر الغذائية الأساسية، وتساعد في إنتاج الكولاجين الضروري لنمو الشعر الصحي.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور من أبرز الأطعمة المساعدة في تقليل شيب الشعر المبكر، مثل اللوز والجوز، إذ تحتوي على الزنك الذي يساعد في الحفاظ على صحة الشعر واللون.

الأسماك الدهنية

السلمون والسردين، تؤدي إلى تقليل الشيب المبكر، لما به من فيتامين B5، ويساعد على حماية بصيلات الشعر من التلف.

تناول البيض

يوفر البيض مصدرًا غنيًا للبيوتين والبروتين وفيتامينات ب، مما يدعم صحة الشعر بشكل عام ويحتمل أن يبطئ عملية الشيب.

الشوكولاتة

تعمل الشيكولاتة على إنتاج الميلانين، لما بها من المعادن ومضادات الأكسدة، تساعد في تقوية الشعر، وجعله أكثر حيوية، وهي من ضمن الأطعمة التي تعمل على تقليل شيب الشعر المبكر وتناولها يعمل على الحفاظ على لون شعرك.

أسباب شيب الشعر المبكر

ومن جانبها عبرت ماريان أحمد، خبيرة التجميل، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن أسباب شيب الشعر المبكر ناتجة عن نقص الحديد في الجسم، وهي المادة الخاصة بصبغات الشعر في الجسم وخلل الهرمونات وكثرة استخدام الصبغات الكيميائية.

طرق الوقاية من شيب الشعر

وحول طرق الوقاية من شيب الشعر، أوضحت خبيرة التجميل أن من طرق الحفاظ على لون الشعر لتقليل الشيب، دهن فروة الرأس بزيت جوز الهند، واستخدام مياه البصل، إذ يساعدا في إنتاج الميلانين وعدم تصبغ الشعر.