الصحة الفلسطينية: إسرائيل اعتقلت 70 كادرا طبيا من مجمع ناصر في خان يونس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع ناصر الطبي في خان يونس إلى ثكنة عسكرية وأخرجه عن الخدمة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت الصحة الفلسطينية، «الاحتلال وضع الكوادر الطبية بمجمع ناصر ساعات طويلة في مبنى الولادة وهم مقيدو الأيدي واعتدى عليهم بالضرب، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 70 من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي».

وتابعت: «لم يتبق سوى 25 كادرا طبيا في مجمع ناصر الطبي ولا يستطيع التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية فائقة، والاحتلال الإسرائيلي اعتقل طبيب العناية المركزة بمجمع ناصر ولا يوجد أي طبيب لمتابعة الحالات الحرجة».