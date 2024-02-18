كاتب صحفي: إسرائيل فشلت عسكريا واستخباراتيا داخل قطاع غزة

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إنّ محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لضرب رفح الفلسطينية التي أصبحت مكتظة الآن بحوالى مليون ونص المليون مواطن فلسطيني، بمثابة ورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، بعد أن وضعت المقاومة شروطها للهدنة.

اخفافات إسرائيل في غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «هناك اخفاقات عديدة منيت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وعدم تحقيق الأهداف التي وضعتها منذ بداية هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني».

وتابع: «كل طرف يضع شروطه ويضع الحدود القصوى حتى يتم التفاوض بشأنها، وما يحدث من تصريحات وتصريحات مضادة من الجانبين هو مسألة «عض صوابع» واستنزاف للطرف الآخر حتى يتوصل كل طرف الى ما يريد تحقيقه».

استهداف المدنيين داخل القطاع

وأكمل: «قوات الإحتلال الإسرائيلي منيت بفشل ذريع على كل المستويات، سواء على المستوى الاستخباراتي أو العسكري داخل قطاع غزة، ولم تحقق الأهداف التي وضعتها لهذه الحرب باستثناء استهداف المدنيين وقتل أكثر من 29 ألف من المواطنيين الفلسطينيين معظم من النساء والأطفال، إلى جانب حوالى 69 ألف مصابين إصابات بالغة ولا يستطيعون العيش بسهولة».