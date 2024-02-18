نتنياهو: لا تسوية دائمة مع الفلسطينيين بشروط مسبقة
كتب:
منتصر سليمان
12:37 م | الأحد 18 فبراير 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، إن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.
أضاف: «لن يتم التوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين إلا من خلال المفاوضات المباشرة ودون شروط مسبقة، وإسرائيل ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية».
وتابع: «سأطرح للتصويت في مجلس الوزراء موقفي المعارض لفرض الدولة الفلسطينية من جانب واحد».