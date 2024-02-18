محكمة النقض تؤيد إعدام «سفاح الجيزة» في جريمة إنهاء حياة شقيقة زوجته

رفضت محكمة النقض، الطعن رقم 12400 لسنة 91، المقدم من المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ«سفاح الجيزة»، على حكم إعدامه بتهمة قتل شقيقة زوجته، وتأييد حكم الإعدام.

وكانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم إعدام المتهم قذافي فراج عبد العاطي، الشهر الماضي، وجاء في منطوق الحكم، أنّ المحكمة قررت رفض الطعن المقدم منه على حكم صادر ضده بالإعدام في قضية قتل فتاة في محافظة الإسكندرية، في الطعن رقم 9046 لسنة 91 جنايات إعدام في القضية رقم 2340 لسنة 2021 ثان المنتزه جزئية، وأيدت حكم الإعدام.