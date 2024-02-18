جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولتي تهريب كمية من الحشيش والماريجوانا

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي محاولتي تهريب كمية من مخدرىيالحشيش والماريجوانا، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

المحاولة الأولى كانت في الإدارة الأولى برئاسة الدكتور هشام شرارة، مدير الإدارة، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الخطوط الجوية الهولندية اشتبه محمد عادل نصاري، مأمور اللجنة الجمركية فى راكب بلجيكي الجنسية، خلال خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حسام تحت إشراف ابتسام عبيد تم تأكيد الإشتباه، وجرى تكليف محمود علي سيد وأيمن ربيع جبر ورامي مروان مدير الحركة بتفتيش حقائبه، وتبين وجود 17 جراما من نبات الماريجوانا المخدر و جرام من الحشيش المخدر في أماكن يصعب الوصول إليها.

الجمارك تعلن: الراكب أخفى المضبوطات في أماكن يصعب الوصول إليها

والمحاولة الثانية كانت في الإدارة الثانية برئاسة جابر محمد موسى، مدير الإدارة، إذ جرى ضبط كمية من نبات الماريجوانا المخدر بحوزة راكب بريطاني الجنسية قادم على الخطوط البريطانية قام بالضبط مينا نادي نصري ومحمد عبد الحليم مأمورى الجمرك تحت اشراف محمد سيد محمد نائب مدير الإدارة ومن ادارة الفحص محمد النقراشي وعبد المجيد محمد النجار.

وقرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير تحرير محضري ضبط جمركي رقم 11 و12 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.