ضبط كمية من الحشيش المخدر بحوزة شخصين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة مستأجرة، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما «كمية من جوهر الحشيش المخدر - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول».

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.