غدًا الفنان محمد صبحي في ضيافه الـ CIC لإطلاق حمله «كلنا مصريين»

بناء على دعوة د. مجدي القاضي مؤسس CIC تستضيف المعاهد الكنديه الدوليه الفنان القدير محمد صبحى فى ندوة بعنوان ”دور الثقافة والفن فى بناء الإنسان" وذلك فى إطار عودة "حملة كلنا مصريين" بعد عشر سنوات فى جميع الجامعات المصرية، بهدف نشر الوعى بضرورة المشاركة المجتمعية الإيجابية للشباب .

حيث تهتم إدارة CIC دائما فى المشاركة فى كافة الأحداث الثقافية والفنية لتعزيز قدرات طلابها في كل ما يتعلق بإدارة الفعاليات الاعلاميه والثقافيه، وتحضيرهم لسوق العمل بخبرات فريدة ملائمة للتطور الدائم محليا وعالميا.

وذلك يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من فبراير فى تمام الساعه الحاديه عشر والنصف صباحا، بالحرم الجامعى ل CIC مقر التجمع الخامس.

وبذلك تكون الكيان التعليمى الأول التي ستنطلق منه هذه الحملة، ويرجع ذلك الى تاريخ مشاركة الفنان محمد صبحى فى الفعاليات الخاصه بال CIC منذ نشأتها منذ أكثر من عشرين عاما، ودعمه الدائم لهاحيث ان الفنان القدير محمد صبحى، كان دائما من الداعمين لنشر الثقافة والفن بين جيل الشباب فى الجامعات والمؤسسات التعليمية قسم الاعلام.