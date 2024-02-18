بعد لقاء لؤي الخرافي مع رئيس الوزراء.. 7 معلومات عن الشركة المصرية الكويتية

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية القابضة «شركة مساهمة»، لؤي الخرافي، اليوم، عن مشروع خاص بتصنيع أخشاب «خشب ليفي متوسط الكثافة» أو «إم دي إف»، في مصنع سيتم الافتتاح التجريبي له قريبًا في مصر باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار.

وتبحث الشركة المصرية الكويتية القابضة عن مزيد من فرص الاستثمار في مصر، وفقا لتصريحات الخرافي خلال لقائه مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، الحرص والجدية في البحث عن فرص متاحة للاستثمار في مصر، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي» عربية.

ونرصد أهم المعلومات عن الشركة المصرية الكويتية القابضة:

- تأسست الشركة في عام 1997.

- يتولى مجلس إدارتها لؤي جاسم الخرافي.

- يتولى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عادل الألفي.

الشركة مدرجة في بورصتي مصر والكويت

- شركة مدرجة في كلٍ من البورصة المصرية وبورصة الكويت.

-عدد الأسهم المقيدة: 350.076.947 بالجنيه في البورصة المصرية، 776.808.340 بالدولار الأمريكي في البورصة المصرية و1.126.885.287 في بورصة الكويت، وفقا للموقع الرسمي للشركة.

- تاريح القيد في البورصة المصرية في 27 يناير 1999.

- تاريخ القيد في بورصة الكويت في 2 ديسمبر 2001.