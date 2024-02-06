شروط التقديم على الزيارة العائلية إلى الكويت.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، عودة الزيارة العائلية في الكويت، وفتح باب التأشيرات المتنوعة سواء التجارية أو السياحية، التي يترقبها عدد كبير من الأشخاص المقيمين في الكويت، لدعوة أسرهم للبقاء معهم، وذلك وفقا لتعليمات فهد اليوسف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير للداخلية بالوكالة، ويأتي ذلك بعد إيقافها لأكثر من عام ونصف، بهدف إجراء تعديلات مختلفة تتعلق بمصلحة العمل وتطويره، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجريدة الكويتية».

شروط تقديم طلبات الزيارة العائلية في الكويت

أوضحت وزارة الداخلية الكويتية، عدة شروط جديدة لتقديم طلبات الزيارة العائلية في الكويت، التي يجرى حجزها مسبقا عن طريق موقع «متى»، اعتبارا من بعد غد، وأشارت إلى عدة ضوابط مهمة يجب توافرها بالأشخاص الراغبين في زيارة أفراد عائلتهم المقيمين هناك، ونذكر أهمها فيما يلي:

ضوابط دخول الزيارة العائلية إلى الكويت

1- توفير تذكرة سفر «ذهاب وإياب» عـلى الخطوط الجوية التابعة لشركات الطيران الوطنية.

2- ضرورة توافر تعهُّد مكتوب بعدم المطالبة بتحويل تلك الزيارات إلى إقامة في البلاد.

4- أهمية وجود تعهّد صريح بالالتزام الكامل بمدة الزيارة المحددة في التأشيرة.

5- الأشخاص التي تتعرض لوعكات صحية، ستخضع للعلاج في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، وغير مسموح بتلقي الرعاية في المستشفيات الحكومية إلا للمواطنين الأصليين.

6- لطلب التأشيرة التي يحصل عليها الأب والأم والزوجة والأبناء لطلب الزيارة العائلية إلى الكويت، يجب ألا ينخفض راتب العائل عن 400 دينار، و800 دينار لباقي الأقارب.

7- إذا خرجت مدة الإقامة في الكويت عن الحد المقرر لها، فإنه سيتم مساءلة كل من الزائر والكفيل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بنظام الرقابة الأمنية.