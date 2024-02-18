أمين الفتوى بدار الإفتاء عن «عم ربيع» بائع البرتقال: «طبق أوامر الرسول»

علق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ما فعله بائع البرتقال «عم ربيع حسن»، الذي تصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقطع فيه ظهر خلاله وهو يلقي بعفوية ثمار البرتقال على شاحنات مساعدات متجهة لإغاثة أهالي قطاع غزة، والتي مرت بمكان وقوفه في أحد شوارع مدينة الحوامدية، في محافظة الجيزة، تعبيرا عن تعاطفه مع أهالي غزة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «هذا التصرف العفوي يعتبر صدقا وإخلاصا، فنية المرء خير من عمله، فنحن نتحدث عن أمر خاص بفلسطين والقدس، وما فعله هو تنفيذ ما أمر به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عن الأقصى»، مستشهدا بحديث ميمونة بنت سعد، والتي قالت: «يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه، فإن كل صلاة فيه كألف صلاة قلنا: يا رسول الله فمن لم يستطع أن يصلي فيه؟ قال فمن لم يستطع أن يأتيه فليهد إليه زيتا يسرج في قناديله فإن من أهدى إليه زيتا كان كمن أتاه».

وأضاف: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا ما نقص مال من صدقة، كل مال سيخرج لصدقة سيعود مضاعفا، فالصدقة هي التي تفتح باب الرزق».