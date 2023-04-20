تفاعل الجمهور مع موت عم ربيع في مسلسل تحت الوصاية.. مشهد مؤلم

نال مشهد موت «عم ربيع» الذي يجسده الفنان رشدي الشامي خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، إشادات واسعة من المتابعين، الذين وصفوا المشهد بـ«المؤلم».

تعليقات الجمهور على وفاة عم ربيع

جاءت تعليقات الجمهور على مشهد وفاة عم ربيع خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية كالتالي:

«بجد مشهد صعب، موت السند يعني موت الشخص اللي متعلق بيه»، وعلق آخر: «كدة تنكدوا علينا.. ده عم ربيع الحاجة الوحيدة اللي كان فيها أمل في المسلسل كله.. أنا قلبي وجعني.. منى زكي أنت فنانة جميلة جدا، وأنا بحب كل أعمالك بجد».

وقال آخر: «قلبي وجعني على موت عم ربيع، وكأني افتكرت موت الناس اللي كانت سند ليا في الحياة، الحياة من غير الناس اللي زي عم ربيع صعبة أوي»، وأضاف آخر: «مشهد مؤلم جدا، ومشاعرك رائعة خلتنى أعيط».

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.