أسرع طريقة لتحميل Pubg Mobile 2024 لجميع الأجهزة.. جربها الآن

حتى لو كانت محظورة في بلدك، الآن يمكن بسهولة تجربة طريقة تحميل Pubg Mobile 2024 لجميع الأجهزة، وهي واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية صاحبة الشعبية الكبيرة، ومن خلال هذا الدليل تعرف على أسهل الخطوات التي تضمن لك تنزيل اللعبة الشهيرة، بداية من أجهزة أندرويد، iOS، وحتى الكمبيوتر وغيرها من الأنظمة لتكون متاحة للجميع وفق موقع«noobspace» البريطاني.

طريقة تحميل ببجي Pubg Mobile 2024 لجميع الأجهزة

ولطريقة تحميل ببجي Pubg Mobile 2024 لجميع الأجهزة، نبدأ بالأندرويد، حيث يمكنك تنزيل لعبة PUBG من متجر Google Play، ولكن إذا لم تكن متوفرة في بلدك لسبب ما، فلن يعرضها المتجر للتنزيل في موقعك.

وفي خطوات بديلة قم بالتالي:

افتح متجر Google Play على جهاز Android الخاص بك.

ابحث عن PUBG Mobile وحدد تطبيق PUBG Mobile الرسمي.

انقر فوق «تثبيت» وانتظر حتى يتم تنزيل التطبيق وتثبيته على جهازك.

بمجرد اكتمال التثبيت، قم بتشغيل التطبيق وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد لبدء اللعب.

يرجى ملاحظة، أنه إذا كنت تريد تثبيت PUBG على هاتف Huawei Android الخاص بك، فلن يعمل رابط Google Play، وبالتالي يمكنك تنزيل وتثبيت APK الخاص بـ PUBG من موقع PUBG الرسمي هنا.

لعبة ببجي PUBG لنظام iOS

طريقة تحميل ببجي Pubg Mobile 2024 لجميع الأجهزة؛ متاحة أيضًا على أجهزة iOS، بالخطوات التالية:

يمكنك لعب PUBG على جهاز iPhone الخاص بك من خلال تنزيل اللعبة وتشغيلها على جهاز iPad الخاص، لكن تأكد من تنزيل جميع الخرائط قبل أن تبدأ المباراة معهم.

افتح متجر التطبيقات على جهاز iOS الخاص بك.

ابحث عن PUBG Mobile وحدد تطبيق PUBG Mobile الرسمي.

انقر فوق «Get» وانتظر حتى يتم تنزيل التطبيق وثبته على جهازك.

بمجرد اكتمال التثبيت، قم بتشغيل التطبيق وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد لبدء اللعب.

3- ببجي للكمبيوتر

PUBG متاحة أيضًا لأجهزة الكمبيوتر المكتبية، فقط انتقل إلى موقع PUBG الرسمي على متصفح سطح المكتب لديك.

انقر فوق الزر «تنزيل» الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة الرئيسية.

حدد PUBG للكمبيوتر الشخصي واختر الإصدار المفضل لديك (Steam أو غير Steam).

انقر فوق «تنزيل» وانتظر حتى يتم تنزيل اللعبة وثبتها على سطح المكتب.

بمجرد اكتمال التثبيت، قم بتشغيل اللعبة وقم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد لبدء اللعب.