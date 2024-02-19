رئيس الشركة المنظمة لـ«إيجبس» يشكر السيسي: العمل الجماعي مفتاح التحول الطاقي

وجه رئيس شركة «dlg events» المنظمة لمعرض «إيجبس للطاقة» كريستوفر هادسون، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن سعادته بالمعرض المصري للطاقة الذي يشتمل على التنوع الكامل والنظام متعدد الأوجه.

وأضاف «هادسون» خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّ هذه الفعالية الفريدة تعد جزءا صغيرا يعود للاستراتيجية الفعّالة ودعم وزير البترول.

وتابع أنَّ الدفع بالتحول الطاقي وتأمين إمداد وإزالة الكربون في الصناعات يعد جوهر موضوع المؤتمر إلى جانب ابتكار شراكات جديدة بهدف الدعم والمضي قدمًا نحو النمو والتقدم الاقتصادي.

واستكمل رئيس الشركة المنظمة لمعرض «إيجبس»: «نحن بحاجة إلى العمل الجماعي المُلح من أجل أن يكون هناك تعاونا مثمرا عبر الصناعات، وبالتالي الإسراع بالتحول الطاقي الذي لم يبلغ مثيله من قبل».