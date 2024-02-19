رئيس الشركة المنظمة لمعرض «إيجبس»: مصر تلعب دورا حيويا في مجال الطاقة

أشاد رئيس شركة «dlg events» المنظمة لمعرض «إيجبس للطاقة» كريستوفر هادسون برحلة التعاون الدولي التي بدأت من مؤتمر الأطراف (COP27) الذي عُقد في شرم الشيخ وجرى استكماله في دبي، مشيرًا إلى أنَّ التسليم بين الدولتين كان تاريخيًا بالتوافق مع الإمارات، ويمثل لحظة تذكارية وفارقة من أجل التحول الطاقي.

وأضاف «هادسون»، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «لدينا مصادر طاقة لا يمكن الاستغناء عنها، وأيضًا الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر والابتكارات في هذا المجال، والذي يعد أمرًا جوهريًا وحيويًا من أجل تحقيق هذا التحول والتقدم في ذلك القطاع».

وتابع أنَّ مصر تلعب دورًا فعّالًا وحيويًا في هذا القطاع باعتبارها منصة ومحفز للتغيير، مشيرًا إلى أننا نسعى ونعمل من أجل تحقيق وتأمين مستقبل طاقة مستدام، وعلى مدار الأيام المقبلة سنناقش سياسيات والاستراتيجيات وبناء شراكات مثمرة من أجل تحقيق صناعة فعّالة من أجل المستقبل في شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط.