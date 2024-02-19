عضو بـ«النواب»: افتتاح الرئيس لـ«إيجيبس 2024» رسالة إيجابية لتشجيع الاستثمار

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إنّ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للنسخة السابعة لمعرض ومؤتمر «إيجيبس 2024»، يعكس حجم الطفرة التي حققتها الدولة المصرية في مجال الطاقة.

وأوضح عباس، أنّ رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر إيجيبس رسالة إيجابية لتشجيع الاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصري.

مواجهة التغير المناخي

وأكد عضو مجلس النواب، أنّ هذا الحدث العالمي يستهدف تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي، مشيرا إلى أنّ مشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمسؤولين الدوليين في مؤتمر «إيجيبس 2024»، تؤكد أهمية هذا الحدث العالمي، وتعكس التزام المجتمع الدولي بمواجهة تحديات التغير المناخي.

الحد من الانبعاثات

وتابع بأنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس تعمل على دعم جهود التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع آثار التغير المناخي.

ولفت النائب زكي عباس، في بيانه، إلى أن مؤتمر إيجيبس 2024 سيحقق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي، وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.