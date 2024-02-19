«الشعب الجمهوري» يستعد لمناقشة الخطة العامة لأمانات المحافظات

نظم حزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اجتماعا تنظيما لمناقشة الخطة العامة للعمل في المرحلة المقبلة، وتحديد المستهدف من العمل على مستوى أمانات المحافظات.

المشروعات الخدمية

وناقشت القيادات في الاجتماع خطة الأعمال المقترحة للوصول إلى الوحدات الحزبية، إضافة إلى المبادرات والمشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على المواطن.

استراتيجية بناء الإنسان

وأشار اللواء محمد صلاح أبو هميلة، إلى أهمية دور الحزب في الشارع المصري وعمله على مناقشة قضايا المواطن وبنائه وفقا للاستراتيجية التي دعت إليها الدولة.

ولفت أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية لأمناء المحافظات لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ووضع خطوط عريضة تستهدف تعزيز مكانة الحزب بالشارع.