«الصحة» تنظم قرعة علنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج 2024

نظمت وزارة الصحة والسكان اليوم، القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج عام 1445- 2024، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وفي بيان صادر اليوم، أكّدت وزارة الصحة أهمية تحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات، موضحة أنَّ المهمة الأساسية للبعثة الطبية تتمثل في توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحجاج المصريين بكل يسر، من خلال توفير الكوادر الطبية، والمستلزمات الطبية والأدوية.

تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين للبعثة الطبية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنَّ معايير وضوابط اختيار المتقدمين للبعثة الطبية جرى وضعها من خلال اللجنة العليا لبعثة الحج، وتضم ممثلين من جميع القطاعات والهيئات، مؤكّدًا تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين للبعثة وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات.

وقال إنَّ البعثة الطبية المصرية للحج شهدت خلال السنوات الماضية إشادات واسعة سواء من الجانب المصري أو السلطات السعودية، لجهودهم المتميزة في خدمة حجيج الرحمن.

وكشف أنَّه من المقرر أن تضم البعثة 170 عضوًا عن طريق الاقتراع، ومن خلال اللجنة المشكلة لهذا الشأن بالوزارة، وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط مع تحقيق معايير الشفافية والعدالة في الاختيار، مشيرًا إلى أنَّ البعثة يترأسها هذا العام الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية.

وأوضح أنَّ إجمالي المتقدمين لبعثة الحج من كل قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها ومديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية بلغ 7305 متقدمًا وانطبقت الشروط على 6224 متقدمًا في التخصصات المختلفة.

من جهته، قال الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية ورئيس البعثة الطبية للحج إنَّ بعثة هذا العام تضم أكثر من 75 طبيبًا للتمركز بأكثر من 35 عيادة موزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بتخصصات «باطنة، حميات، صدر، جراحة، عظام، قلب، كُلى، نساء، وقائي، أسنان»، بالإضافة إلى «مدخل بيانات، أخصائي نظم معلومات، صيادلة، تمريض، مسعفين، إداري طبي، أمين مخزن، مراقب صحي، سائقين، مالي وإداري، وخدمات معاونة».

حضر مراسم القرعة قيادات وزارة الصحة والسكان، وعدد من المتقدمين لقرعة البعثة الطبية للحج هذا العام وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.