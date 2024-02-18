إحالة 24 من العاملين في قطاع الصحة بالشرقية إلى التحقيق بسبب التقصير

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 24 من العاملين المقصرين في عملهم بمدينة القنايات ومركز ديرب نجم بقطاع الصحة للتحقيق، وذلك في إطار العمل على ضبط منظومة العمل داخل المنشآت الصحية.

تشكيل لجان للمرور على المنشآت الصحية

وأكد عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمدينة القنايات ومركز ديرب نجم، لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامها بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم حضور 19 من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمدينة القنايات، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

كمار رصدت اللجنة عدم حضور 5 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية إكراش، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.