«التخطيط»: جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تنمية القدرات البشرية

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بأسيوط في نسختها الثانية عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط، الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشير البريطانية، والدكتورة منى هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد عبد السلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية، والدكتور عبد الحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة.

إطلاق منظومة الجوائز الداخلية

وخلال اللقاء جرى التأكيد على أنّ إطلاق منظومة الجوائز الداخلية يأتي بهدف تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، وتأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية جائزة مصر للتميز الحكومي، كما تعمل منظومة الجوائز الداخلية على خلق التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة.

13 كلية تقدم للجوائز الداخلية بجامعة أسيوط

وتقدم للجوائز الداخلية بجامعة أسيوط 13 كلية في فئة «الكليات الحكومية» و11 فريق عمل عن فئة «أفضل فريق عمل» ليتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية 5 كليات وفريق عمل، تمهيدًا لتصعيد الثلاثة الأوائل للمنافسة في جائزة مصر مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة 2024.

12 مقيما داخليا ورئيس فريق ومسؤولي جودة

وجرت الاستعانة بعدد 12 مقيما داخليا ورئيس فريق و2 مسؤولي جودة، وحضر الاجتماع إسراء حسني، مدير الجوائز المتخصصة بجائزة مصر للتميز الحكومي، وأسامة السيد، أمين الجامعة المساعد، ومحمد عباس دردير، مدير التقييم بالجائزة الداخليه للجامعة.