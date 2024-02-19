«الداخلية»: القبض على 4 متهمين بقتل شخص يمني الجنسية بعد أقل من 24 ساعة من الواقعة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن الجيزة أمس، من أحد الأشخاص «يمني الجنسية»، بعثوره على جثة شقيقه داخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم «رمضان محمد بليدي علي، 29 عاما»، سائق ومقيم في المنيرة الغربية بالجيزة، وسبق اتهامه في العديد من القضايا أبرزها «قتل، سلاح دون ترخيص، سرقة، وإتلاف عمد»، و«عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته (عبده عسلية)، 19 عاما»، خراط ومقيم الطوابق بالجيزة، و«إسراء صابر محمد عطية وشهرتها (دينا)، 22 عاما) ربة منزل ومقيمة في منشأة ناصر بالقاهرة، و«سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها (منة) 17 عاما)، ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة».

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنّه أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث وأقروا بسابقة تعرف 2 منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، واستغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجارى ودسا أقراص منومة له داخل مشروب في محاولة لتخديره وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنّه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضا ما أدى لوفاته.

واستولى المتهمون على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية)، إضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة قرب سكنه ولاذوا بها بالفرار.

وبإرشادهم جرى ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين، كما تم ضبط المدعوة آية رضا محمود، 23 عاما ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة، وابنة زوجة المتهم الأول، وسبق اتهامها في قضية مخدرات، لإخفائها جزء من المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.