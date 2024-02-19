وزير العدل الفلسطيني: غالبية الدول تؤكد عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن غالبية الدول تؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، مضيفا أن المرافعات أمام محكمة العدل مهمة جدا، وتعتبر ترسيخا لمبادئ الشرعية الدولية.

أشار في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية، يمثل قوة قانونية وحجة للقانون الدولي والمنظمات الدولية، وأن على إسرائيل احترام تطبيق الشق الثاني من قرار التقسيم الذي يتمثل في قيام الدولة الفلسطينية.