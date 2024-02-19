مراسل «القاهرة الإخبارية»: مرافعة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية تاريخية

أكد أبو بكر بشير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من لاهاي، أن مرافعة الفريق القانوني لفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية اليوم تاريخية، وتأتي في سياق وحدث تاريخي، مشددًا على أنه للمرة الثانية تجد إسرائيل نفسها أمام المحكمة في موضع اتهام، حيث تُحاكم في قضية الإبادة الجماعية في الحرب الدائرة الآن، كما تُحاكم على إرثها الاحتلالي منذ عام 1967.

إسرائيل تحاول إضفاء صبغة غير احتلالية على وجودها

وشدد «بشير»، خلال مداخلة هاتفية، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الإحاطة الفلسطينية كان محورها إظهار صورة الاحتلال بأن إسرائيل حاولت إضفاء صبغة غير احتلالية على وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، موضحًا أن هذه المرة تعود صورة المحتل إلى الواجهة عبر محكمة العدل الدولية.

صورة الاحتلال الإسرائيلي البشعة عادت إلى الواجهة

وأوضح مراسل القناة، أن الوفد الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية قال مدعومًا بـ52 من الوفود العرب والدولية وعدد من المنظمات الدولية، إن صورة الاحتلال الإسرائيلي البشعة عادت للواجهة، مؤكدًا أن جميع الممارسات الإسرائيلية تخالف القوانين الدولية.

وأشار «بشير» إلى أن هناك مطالبات الآن لإنهاء هذا الاحتلال وإعادة الفلسطينيين إلى أرضهم مرة أخرى وإقامة دولتهم، وهو محور الخطاب الفلسطيني اليوم، موضحًا أن هناك دعما للخطاب الفلسطيني اليوم من خلال مرافعات عربية قادمة أمام محكمة العدل الدولية.