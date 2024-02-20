شبكة أنفاق حزب الله السرية تثير رعب الاحتلال الإسرائيلي.. أكثر تطورا من «مترو غزة»

شبكة أنفاق متشعبة تحت قطاع غزة كانت وسيلة الفصائل الفلسطينية لمواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن الجديد هو أن حزب الله أيضًا يمتلك أنفاقًا وصفها تقرير لصحيفة «ليبراسيون» الفرنسية بأنها «أكثر تعقيدا» من أنفاق قطاع غزة، في لبنان.

شبكة سرية «أكثر تطورا» من أنفاق الفصائل

وأفادت الصحيفة الفرنسية في تحقيقها بأن حزب الله اللبناني، يمتلك شبكة أنفاق سرية وصفت بأنها «أكثر تطورا» من أنفاق غزة -والتي توصف بأنها «مترو غزة»- ويبلغ طولها مئات الكيلومترات، وبعض التقديرات تشير إلى أن تشعباتها تصل إلى إسرائيل وبعد التقديرات تشير إلى أنها تصل إلى سوريا.

وأفادت مواقع عبرية، بأن شبكة أنفاق حزب الله تم إنشائها كخطة دفاعية وتتضمن مراكز عمليات مجهزة بشبكات محلية تحت الأرض، موضحة أن الشبكة تربط بين بيروت والبقاع والجنوب اللبناني، وقد تصل إلى إسرائيل.

ادعاءات غير مؤكدة

وعلقت كشفت صحيفة (إسرائيل هايوم) الإسرائيلية على ادعاءات وصول الأنفاق لإسرائيل بان السلطات الإسرائيليّة أجرت أكثر من 40 عملية حفر قبل نحو شهر بغرض الاختبار، لكنها لم تجد شيئا وبموجب ذلك، استبعدت شبهة وجود أنفاق.

الاحتلال اكتشف 5 أنفاق منذ 5 سنوات ومخاوف من تجديد الخطر

وكان جيش الاحتلال أعلن قبل نحو 5 سنوات اكتشافه 5 أنفاق حفرها «حزب الله» اللبناني، داخل دولة الاحتلال وتم التعامل مع الأمر آنذاك، ونشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، في بداية العدوان على غزة تقرير يحمل مخاوف بشأن تهديد أنفاق «حزب الله»، خاصة وأنه له خبرة واسعة في الأمر.