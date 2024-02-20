حدث ليلا: حقيقة اعتقال السنوار وارتفاع عدد قتلى الاحتلال وهدية من بوتين لكيم جونج أون.. عاجل

شهدت الساحة العالمية العديد من الأحداث الهامة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، أهمها انتشار صورة لشخص يشبه زعيم الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي إلى 3513 قتيلًا ومصابًا، مرورًا بهدية فخمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وهي سيارة روسية الصنع، وصولا إلى طرح الولايات المتحدة الأمريكية مسودة قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يهدف إلى دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، في أقرب وقت ممكن.

حقيقة القبض على يحيى السنوار

انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يشبه زعيم الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار، مع تداول معلومات عن اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

نفت صحيفة «معارف» الإسرائيلية صحة هذه الصور، مؤكدة أن الشخص في الصور ليس السنوار.

وأثار هذا الأمر الجدل حول مصير القائد الفلسطيني، خاصة بعد تصريحات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، يدّعي فيها أن الفصائل الفلسطينية تبحث عن بديل للسنوار.

وعلّق فلسطينيون على منصة «X»، بأن الشخص الذي يظهر في الصورة المتداولة، تمّ اعتقاله من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو في منزله.

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن مسؤولًا في الفصائل الفلسطينية قدم بعض المعلومات لمسؤولين إسرائيليين، مفادها أن مصير زعيم الفصائل الفلسطينية لا زال غير معروف، وأن الجهود الرامية لخلق معلومات حول قيادات الفصائل والسنوار تعتبر سخيفة.

صدمية مدوية للاحتلال الإسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى والمصابين إلى 3513

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل جندي مستوطن متأثرًا بالجروح التي أصيب بها في جنوب قطاع غزة، مما يرفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي إلى 575 عسكريًا، وإصابة 2938 جنديًا، وفقًا لما أوردته قناة «روسيا اليوم».

وأوضح مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي، أن الجندي ماعوز مورال، قتل بعد أن أصيب بجروح خطيرة، خلال اشتباكات في قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جندي واحد خلال المواجهات مع الفصائل الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، مما يرفع عدد القتلى العسكريين إلى 574 منذ بداية الحرب.

وفقًا لإحصائيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنّ 242 من القتلى سقطوا منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في 26 أكتوبر الماضي، ومن بينهم 68 شخصًا قتلوا منذ بداية العام الحالي.

بوتين يهدي زعيم كوريا الشمالية هدية فخمة

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، صباح الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدّم هدية فخمة للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، وهي سيارة روسية الصنع.

وفي 18 فبراير، استلمت شقيقة كيم جونج أون، نائبة رئيس إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، كيم يو جونج، وأمين اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، بارك تشونج تشون، الهدية.

عبّرت كيم يو جونج عن شكرها للرئيس بوتين، مشيرة إلى أن الهدية تعد «دليلاً واضحًا على العلاقات الودية الخاصة بين زعيمي البلدين».

ولم يتم تحديد طراز أو نوع السيارة بالضبط، ولكن من المحتمل أن تكون من طراز «أوروس» (Aurus) التي تبلغ قيمتها 2.64 مليون دولار أمريكي، وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أبدى إعجابه بسيارات «أوروس» الروسية خلال زيارته للبلاد في سبتمبر الماضي.

أمريكا تطرح مسودة قرار في مجلس الأمن لدعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يهدف إلى دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، في أقرب وقت ممكن.

ووفقًا لنص المسودة الذي تمت مراجعته من قبل وكالة «رويترز»، أشارت الولايات المتحدة إلى أن أي هجوم بري كبير على مدينة رفح في فلسطين، قد يتسبب في تفاقم الأضرار على المدنيين، وزيادة نزوحهم، مما قد يؤدي إلى اضطرارهم للجوء إلى دول مجاورة.

لم يُعلن عن توقيت محدد بعد لطرح مشروع القرار للتصويت، ولا يزال غير واضح متى سيتم ذلك.