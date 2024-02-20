«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يحول مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بإخلاء 18 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفيات الميدانية ولازال 118 مريضا داخل المجمع، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية، والوضع داخله تجاوز الكارثة، ويشكل تهديدا مباشرا لحياة الطواقم والمرضى.

ولفتت إلى أن الطواقم الطبية والمرضى بلا طعام وبلا كهرباء وبلا ماء وبلا حليب للأطفال وبلا أكسجين وبلا رعاية طبية مناسبة للحالات الصعبة، مطالبة المؤسسات الدولية باستخدام كافة الوسائل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء عسكرة المستشفى، وعودته للعمل وتوفير الاحتياجات الطبية.