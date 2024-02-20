جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ تحقيقات بشأن خسائره في حرب غزة

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن سلاح الجو بدولة الاحتلال فتح تحقيقا داخليا موسعا للتحقيق في مجمل أعماله قبل وبعد أحداث 7 أكتوبر، إذ تبدأ جلسات التحقيق على مستوى هيئة الأركان العامة، على أن تقدم النتائج في مايو المقبل.

وحدات مختلفة من الجيش فتحت تحقيقا في 7 أكتوبر

وأكدت الصحيفة العبرية، أن القوات الجوية ليست وحدها التي فتحت تحقيقات بخصوص الأمر، إنما وحدات مختلفة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت بالفعل في جمع معلومات عن نفس الفترة.

سير العمليات العسكرية خلال الحرب على غزة

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه من المقرر أن تشمل التحقيقات سير العمليات العسكرية خلال الحرب على غزة طوال الفترة الماضية مع رصد الخسائر والمكاسب، فيما يتعرض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لحملة انتقادات واسعة جراء إخفاقه في مجمل الأحداث بداية من التنبؤ بالهجوم على المستوطنات إسرائيلية ومواقع عسكرية في غلاف غزة، والتعامل مع الأمر وخصوصا عدم استطاعته إعادة المحتجزين.