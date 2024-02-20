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هالة السعيد: خطة طموحة لخفض معدلات الأمية وإتاحة الحضانات في الصعيد

كتب:

أميرة فكري
01:25 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، تتضمن التوسُع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وإنشاء فصول جديدة، لا سيّما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة.

خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك اهتمام كبير بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد، مثل: «قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم»، فضلًا عن التوسُع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني.

 

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