وزيرة التخطيط: 70% من الوظائف ناتجة عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ أكثر من 70%؜ من الوظائف، تكون نابعة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التعامل مع المتغيرات الخارجية

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بمؤتمر تخرج الدفعة الأولى من الشركات الناشئة، أن قطاع ريادة الأعمال أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتميز بقدرته على التعامل مع أي متغيرات خارجية، في حال التعرض لصدمات وتحديات، وهو ما يؤكد أهمية هذا النوع من المشروعات.

وتابعت الوزيرة أنّ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لديه من المرونة، ما يجعله أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات، التي تحدث بشكل مفاجئ.

وأشارت إلى أنّ قطاع ريادة الأعمال، يلعب دورًا في تحقيق العدالة المكانية، من خلال الانتشار على مستوى المحافظات والقرى في مصر، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

وأكّدت «السعيد» أنّ الدولة المصريّة متمثلة في الحكومة تقوم بالتنسيق والمساعدة في توفير المناخ المناسب لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهتم الدولة بكل مؤسساتها بدعم ريادة الأعمال، لما لدينا من ثروة قومية وهم الشباب.