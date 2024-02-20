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إصابة 4 مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك

كتب:

منار مجدي
02:19 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بإصابة 4 مدنيين إثر قصف للقوات الأوكرانية على منطقة بدونيتسك. 

 

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