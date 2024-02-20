إصابة 4 مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك كتب: منار مجدي 02:19 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024 القوات الأوكرانية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بإصابة 4 مدنيين إثر قصف للقوات الأوكرانية على منطقة بدونيتسك. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف القطاع الصحي ومستشفياته إصابة شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على الصحفيين أثناء اقتحام مخيم طولكرم قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم بلاطة في الضفة وتعتقل فلسطينيين اثنين قوات الأوكرانية قصف بقلم منار مجدي