الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف القطاع الصحي ومستشفياته

قالت نبال فرسخ، المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف القطاع الصحي الفلسطيني ومستشفياته، بشكل متعمد وأخرج غالبيته عن الخدمة، ليخرج مستشفى ناصر، ثاني أكبر مستشفى في غزة والواقع جنوب قطاع غزة، عن الخدمة.

وأضافت «فرسخ»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ الاحتلال يواصل استهداف مستشفى الأمل التابع لـ الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس، وهو الأمر الذي حذرت منه ومن عواقبه، مراراً وتكراراً منظمة الصحة العالمية بل وجددت نداءاتها بضرورة حماية المستشفيات وأطقمها الطبية.

وتابعت المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: «الاحتلال مصر على مواصلة كافة الانتهاكات بحق المنظومة الطبية بغزة، واستهداف واقتحام المستشفى وقطع التيار الكهربائي عنها لتمسي مستشفى مأساوية ولا يمكن للطواقم الطبية الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية نتيجة ذلك، ليستشهد 7 من المرضى نتيجة انقطاع الأكسجين، وخروج مستشفى ناصر عن الخدمة بمثابة حكم الإعدام على مئات الآلاف».

واستطردت: «الهلال الأحمر الفلسطيني شارك في إخلاء المرضى والجرحى من مستشفى ناصر، ليخرج حوالي 14 جريحا تم نقلهم لمستشفيات رفح».

وقالت: «نجدد نداءاتنا بضرورة التحرك العاجل لحماية المستشفيات والأطقم الطبية من الانتهاكات المتكررة، وخروج مستشفى ناصر من الخدمة معناه حرمان آلاف الفلسطينيين من الحصول على الخدمات الصحية بجنوب القطاع، ومستشفى الأمل دخل يومه الـ 27 من الحصار وتم قصف الطابق الرابع من قبل قوات الاحتلال بالمدفعيات».