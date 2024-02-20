صاحب مستودع الغازية بلبنان يكذّب رواية الاحتلال الإسرائيلي: ليس لدينا أي أسلحة

كذًب محمد خليفة صاحب المستودع اللبناني الذي جرى استهدافه من جانب الطائرات الإسرائيلية، ادعاءات الاحتلال بأنه مستودع أسلحة تابع لـ«حزب الله». وقال إن ما جرى قصفه شركة مسجلة منذ 11 عاما، وتعمل بمولدات الكهرباء، ومدة العمل بها تكون من الصباح حتى الليل، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

أكد صاحب المستودع أنه من المستحيل الشك في أن الشركة مستودع أسلحة، خاصة أنها تعمل على مدار الساعة، وتستقبل العملاء طوال اليوم: «لا يوجد شيء لإخفائه، والادعاء بأنه لدينا أسلحة كذب».

إسرائيل تستهدف معملين للألومنيوم وصبغ الجلود بغارتين

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن لبنان شهد أمس، غارتين إسرائيليتين استهدفتا معملا للألومنيوم وآخر لصبغ الجلود، في بلدة الغازية، قرب مدينة صيدا، ما أسفر عن 8 جرحى.

وجاء قصف الاحتلال الإسرائيلي على الغازية في لبنان ردا على استهداف منطقة طبريا بمسيّرة من جانب «حزب الله»، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن «الهجوم استهدف مخزن أسلحة تابعا لحزب الله».