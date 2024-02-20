جيش الاحتلال الإسرائيلي يسحب آخر لواء احتياط من غزة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟

خلال الأيام القليلة الماضية، خرجت العديد من الألوية والكتائب في جيش الاحتلال التي كانت تحارب في غزة، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب لواء الاحتياط الأخير من قطاع غزة، اللواء 646.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات من لواء المظليين الاحتياطيين عملت أولا في وسط غزة ثم انتقلت إلى منطقة خان يونس في الجنوب خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى وجود خسائر في الأرواح بين الفصائل الفلسطينية، وتدمير العديد من الأنفاق.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش الإسرائيلي بسحب جزء كبير من قوات الاحتياط التابعة له من قطاع، وترك استمرار الحرب للجيش النظامي، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل».

سبب سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي جنودها من قطاع غزة

وفي هذا السياق، ذكر مسؤولون عسكريون في قوات الاحتلال، أن الجيش الإسرائيلي يهدف من خلال سحبه لجنود الاحتياط، إلى مشاركتهم في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي ومنحهم فترة راحة قبل أن يتم استدعاؤهم مرة أخرى للقتال، إذ يتوقع أن تتواصل الحرب في غزة طوال العام، بالإضافة إلى وجود مخاوف من التصعيد في الشمال وسط هجمات يومية لحزب الله اللبناني.

عدد الشهداء في قطاع غزة

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة انتهاكات غير إنسانية على أهالي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ما يقرب من 29 ألفا و92 شهيدًا، ونحو 69 ألفا و28 مصابًا، منذ 7 أكتوبر، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.