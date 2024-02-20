منتخب جامعة الزقازيق يشارك فى بطولة الشطرنج بالمنوفية

شارك منتخب جامعة الزقازيق، اليوم، في بطولة الشطرنج الخاطف «BiTZ» على مستوى الجامعات المصرية، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي الـ51 للجامعات المصرية والمعاهد العليا بجامعة المنوفية.

وينظم البطولة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات المصرية، بالتعاون مع جامعة المنوفية، بمشاركة 27 جامعة حكومية وخاصة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أسماء أعضاء الفريق

يذكر أن مشاركة جامعة الزقازيق بالبطولة جاءت تحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد زقزوق مدير إدارة النشاط الرياضي.

كما يشرف على وفد الجامعة الدكتور محمد جمال الشاعر، بمشاركة أربعة طلاب، هم مصطفى سعيد عبد المنعم وأحمد سامى عبدالرؤوف بكلية الهندسة، وأسماء محمد عبد المنعم حسن بكلية الطب بفاقوس، ورحمة مجدى ياسين بكلية الآداب.