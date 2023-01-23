لاعب شطرنج كفيف ينتصر على مبصر في أولى مبارياته بالدوري: بلعب بالتخيل

قبل أيام قليلة، انطلقت بطولة الدوري المصري للعبة الشطرنج بمحافظة الغربية، شارك فيه أحد أبطال اللعبة في مصر، وهو الكفيف محمد حافظ زبيب، الذي حقق الفوز في أولى مبارياته مع نادي غزل المحلة ضد نادي سبورتينج كاسل بطنطا، ورغم أنه لا يرى غير اللون الأسود أمام عينيه، إلا أنه برع في تخطي منافسه المُبصر، مصطفى حسن جودة، مُحققًا أول انتصار لفريقه في موسم الشطرنج.

تعوّد «زبيب»، على اللعبة وتحقيق الانتصارات المتتالية، فلم يعد يفرق معه الفوز أو الانتصار، مُتمنيًا تحقيق بطولة الدوري هذا العام لفريقه، بحسب حديثه لـ«الوطن»، ويستعين بأحد المرافقين له لتحريك قطع الشطرنج من مكانها، وهو ما يفعله اللاعب الكفيف في جميع مبارياته، مؤكدا أنه يلعب بالتخيل.

لاعب الشطرنج الكفيف.. جولات ببطولات الشطرنج

ليست المرة الأولى التي يشارك فيها «زبيب»، في بطولات الشطرنج على مستوى الجمهورية والعالم، حيث سبق أن شارك ببطولة الجمهورية المفتوحة للشطرنج عام 2012 وحصل على المركز 13 على مستوى مصر، وفي 2014، شارك في بطولة العالم لذوي الهمم، ونال المركز الـ12 مكرر، وفق حديثه لـ«الوطن»: «أنا بلعب بالتخيل، واللعبة دي تفكير ضد تفكير، دماغ ضد دماغ».

فقد «زبيب» نظره في عام 2004

لم يولد لاعب الشطرنج، كفيفًا، بل فقد نظره منذ عام 2004، حيث بدأ نظره يضعف حتى فقده تماما، وفقا له: «وقتها بطلت لعب شطرنج لمدة سنتين، بس صحابي بدأوا يشجعوني ورجعت تاني ألعب، دخلت مسابقات وبدأت الحمد الله أرجع لحياتي تاني»، وتخطى «زبيب» مئات اللاعبين المُبصرين في صولاته وجولاته المختلفة في لعبة الشطرنج.

بطولة الدوري المصري للشطرنج.. انطلقت الجمعة الماضية

وتعد الدوري المصري للشطرنج، هي إحدى البطولات التي تقام سنويًا، وانطلقت هذا العام الجمعة الماضية، 20 يناير، وهي بطولة مكونة من مجموعتين، كل مجموعة بها 24 فريقا، الفريق يتكون من 15 أو 20 لاعبا يلعب منهم 6 لاعبين أساسيين، ويتم احتساب الفوز بنظام النقاط، بحسب «زبيب»: «4 لاعيبة من نادي بيلعبوا ضد 6 من نادي آخر، واللي يفوز واللي يتعادل ويكسب، وبيتم احتساب النتيجة بعد انتهاء جميع المباريات».