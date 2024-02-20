مندوبة قطر بمجلس الأمن: نبذل جهودا مع مصر لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

قالت السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والممثلة بمجلس الأمن، إنَّ الجهود التي تبذلها قطر بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، لن تتوقف ومستمرة حتى يتم التوصل إلى هدنة إنسانية جديدة تسمح بالدرجة الأولى بحقن دماء الفلسطينيين وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين بالقطاع، وكذلك الإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين.

وتابعت مندوبة قطر لدى مجلس الأمن، في كلمتها اليوم خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة،الت بثتها «إكسترا نيوز»، أنَّ جهود بلادها مستمرة وسط أيام غاية في الأهمية، للتوصل إلى اتفاق، قائلة: «سنبذل كل ما في وسعنا، وكنا نتمنى اتخاذ المجلس اليوم قراراً يدفع باتجاه ممارسة مزيد من الضغط على الطرف الإسرائيلي مما يساعد المفاوضات الجارية، وننظر للتحرك في مجلس الأمن كدافع للتحرك في العواصم للتوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية جديدة».