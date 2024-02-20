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مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: الوقت الحالي ليس مناسبا لوقف إطلاق النار في غزة

كتب:

شريف سليمان
05:56 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
الحرب على غزة

الحرب على غزة

أكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، ليندا توماس-غرينفيلد، أن بلادها تعمل على إطلاق سراح المحتجزين بالعمل مع مصر وقطر، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت المندوبة الأمريكية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية: «أتفهم رغبة مجلس الأمن في التحرك بسرعة، لكن ليس على حساب تحقيق سلام دائم بالمنطقة». 

وذكرت المندوبة الأمريكية أن واشنطن مؤمنة بأن الوقت الحالي ليس مناسبا لإقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن التوصل إلى تهدئة في الوقت الحالي قد يؤثر على مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين. 

وأكملت: «العملية العسكرية الواسعة في رفح الفلسطينية لا ينبغي أن تبدأ، ولا بد من حماية المدنيين وضمان حصولهم على المساعدات الأساسية، ونص القرار الأمريكي يهدف إلى دعم حل الدولتين في إطار سلطة فلسطينية مجددة». 

 

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بقلم شريف سليمان