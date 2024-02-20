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للعام الثاني .. إي اف چي هيرميس تحصد جائزة أفضل دار بحوث

كتب:

شريف سليمان
10:10 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
إي اف چي هيرميس

إي اف چي هيرميس

فازت إي اف چي هيرميس للعام الثاني على التوالي بجائزة أفضل دار بحوث في الملتقى السنوي للسوق المالية السعودية لعام 2024. وقد تم منح هذه الجائزة لإي اف چي هيرميس من قبل مجموعة تداول السعودية، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة والتفوق الذي أبدته الشركة خلال العام الماضي.

تعد إي اف چي هيرميس إحدى الشركات الرائدة في مجال الأبحاث المالية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية.

وقد حققت الشركة تفوقًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث قدمت تحليلات دقيقة وتوصيات قيمة للمستثمرين والعملاء.

وقد تم تكريم إي اف چي هيرميس بالجائزة نظرًا لقدرتها على توفير تقارير بحثية شاملة وموثوقة تساهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

وتعكس هذه الجائزة التزام الشركة بتقديم الخدمات الاستثمارية ذات الجودة العالية والمعايير المهنية المتقدمة، كما تأتي كإضافة جديدة إلى قائمة الإنجازات المتميزة التي حققتها إي اف چي هيرميس على مر السنوات.

وتعزز هذه الجائزة مكانة الشركة كواحدة من أبرز الدور البحثية في السوق المالية السعودية، وتؤكد تفوقها في تقديم الخدمات المالية ذات الجودة العالية والقيمة المضافة.

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