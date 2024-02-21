هل يؤدي متحور X للوفاة؟.. اللجنة العليا للفيروسات التنفسية تجيب

كشف الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل جديدة حول فيروس كورونا والمتحورات المشتقة منه.

وقال «حاتم» لـ«الوطن»: «كل شهر أو شهرين سيظهر متحور بمسمى مختلف، وكلها متحورات شديدة الانتشار والعدوى، ولكن الإصابة بها تكون بسيطة، وأعراضها تتمثل في وجود همدان لجسم المصاب ونزلات برد بسيطة يصاحبها رشح واحتقان الزور والكحة وتستمر لأكثر من يوم ويتمّ التعافي منها».

«متحور X» لا توجد خطورة منه حتى الآن

وأضاف «حاتم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ متحور X لا توجد خطورة منه حتى الآن وحالات الإصابة لم تكن مثل أصابات متحور دلتا، موضحا ان التقارير الخاصة بمتابعة فيروس كورونا مطمئنة حتى الآن ولا توجد حالات شديدة، والمستشفيات لا توجد بها حالات خطرة كما كان في السابق، والمتحور لا يسبب الوفاة مباشرة فور الإصابة به مثل المتحورات الأخرى.

الإصابات الأكثر انتشارًا هي الانفلونزا الموسمية h1n1

وأشار إلى أنَّ الإصابات الأكثر انتشارًا هي الانفلونزا الموسمية h1n1 وهي أكثر من كورونا انتشارا ويتم التعامل معها مباشرة من خلال تناول الأدوية المناسبة، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والإنفلونزا والبقاء في المنزل حال الإصابة استشارة الطبيب المختص وتجنب الحصول على أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب تجنبًا لحدوث مضاعفات وضرورة الاهتمام بأساليب التغذية السليمة.