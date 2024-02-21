رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هل يؤدي متحور X للوفاة؟.. اللجنة العليا للفيروسات التنفسية تجيب

كتب:

أحمد أبوضيف
08:42 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
متحور كورونا

متحور كورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل جديدة حول فيروس كورونا والمتحورات المشتقة منه.

وقال «حاتم» لـ«الوطن»: «كل شهر أو شهرين سيظهر متحور بمسمى مختلف، وكلها متحورات شديدة الانتشار والعدوى، ولكن الإصابة بها تكون بسيطة، وأعراضها تتمثل في وجود همدان لجسم المصاب ونزلات برد بسيطة يصاحبها رشح واحتقان الزور والكحة وتستمر لأكثر من يوم ويتمّ التعافي منها».

«متحور X» لا توجد خطورة منه حتى الآن

وأضاف «حاتم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ متحور X لا توجد خطورة منه حتى الآن وحالات الإصابة لم تكن مثل أصابات متحور دلتا، موضحا ان التقارير الخاصة بمتابعة فيروس كورونا مطمئنة حتى الآن ولا توجد حالات شديدة، والمستشفيات لا توجد بها حالات خطرة كما كان في السابق، والمتحور لا يسبب الوفاة مباشرة فور الإصابة به مثل المتحورات الأخرى.

الإصابات الأكثر انتشارًا هي الانفلونزا الموسمية h1n1

وأشار إلى أنَّ الإصابات الأكثر انتشارًا هي الانفلونزا الموسمية h1n1 وهي أكثر من كورونا انتشارا ويتم التعامل معها مباشرة من خلال تناول الأدوية المناسبة، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والإنفلونزا والبقاء في المنزل حال الإصابة استشارة الطبيب المختص وتجنب الحصول على أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب تجنبًا لحدوث مضاعفات وضرورة الاهتمام بأساليب التغذية السليمة.

اقرأ المزيد:

تفاصيل استنساخ فيروس شبيه لـ كورونا في الصين.. يُصيب الجهاز التنفسي والدماغ

«القومي للبحوث:» فيروس كورونا لم ينته.. وسلالاته الجديدة لا تشكل خطرا

الحكومة: لا صحة لظهور متحور جديد من فيروس كورونا مميت وشديد الخطورة

لماذا أُطلق على متحور كورونا الجديد اسم «بيرولا»؟.. القصة بدأت من تطبيق «X»
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.