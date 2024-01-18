«القومي للبحوث:» فيروس كورونا لم ينته.. وسلالاته الجديدة لا تشكل خطرا

أكّد الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات في المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ فيروس كورونا لم ينته ولكن سلالتها الجديدة وطفراتها لم تشكّل خطورة كما كانت من قبل حتى الآن.

فيروس كورونا

وأضاف رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ جميع الفيروسات تشكل عبئا على جسم الإنسان، وبالنسبة لفيروس لكورونا فإن طفراته الجديدة وسلالته لا تشكّل خطورة نهائياً على صحة المواطنين كما كانت من قبل.

وأوضح أنَّ هناك العديد من الطفرات الجديدة لفيروس كورونا يتمّ اكتشافها ودراستها ولكنها لا تشكل خطورة على صحة الإنسان، متابعًا أنَّ جميع اللقاحات التي تمّ إنتاجها لفيروس كورونا نجحت في الحد من انتشاره ومقاومة المرض، مبينًا أنَّ الأمور تسير حالياً بمختلف الدول بصورة جيدة، وأن جميع الطفرات والسلالات التي جرى اكتشافها للفيروس مؤخراً لم يكون لها أي تأثير سلبي، ولم تحدث ضرر كبير للمواطنين كما كانت في الأول عند اكتشاف المرض.