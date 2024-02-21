توقعات بإصابة 30 ألفا من جنود الاحتلال الإسرائيلي باضطراب ما بعد الصدمة

يتوقع خبراء علم النفس في الأراضي المحتلة، أنه سيكون هناك 30 ألف حالة جديدة من اضطراب ما بعد الصدمة بين المستوطنين الإسرائيليين نتيجة للحرب الحالية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

دولة الاحتلال ستنشئ واحدة من أكبر عيادات اضطراب ما بعد الصدمة

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن البروفيسور يائير بار حاييم، أستاذ علم النفس بجامعة تل أبيب، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستنشئ واحدة من أكبر عيادات اضطراب ما بعد الصدمة في الأراضي المحتلة لافتًا إلى أن اضطراب ما بعد الصدمة هو حالة صحية عقلية يصعب علاجها وتنجم عن تجربة أو مشاهدة حدث مرعب، وقد تشمل أعراض الاضطراب الكوابيس والقلق الشديد والأفكار التي لا يمكن السيطرة عليها حول ما حدث.

10% فقط من أولئك الذين يعانون من الصدمات الحادة يصابون باضطراب ما بعد الصدمة

وأشار إلى أن حوالي 10% فقط من أولئك الذين يعانون من الصدمات الحادة يصابون باضطراب ما بعد الصدمة، لافتًا إلى أن العدد الهائل من الحالات الجديدة بالإضافة إلى 60 ألف حالة موجودة ستشكل ضغطًا هائلاً على نظام الرعاية الصحية العقلية في الأراضي المحتلة.

في منتصف شهر يناير الماضي، توصلت وزارة الصحة ووزارة المالية بدولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق بشأن ضخ مبلغ 1.4 مليار شيكل، ما يعادل 386 مليون دولار خلال العامين المقبلين لتعزيز الرعاية الصحية العقلية.