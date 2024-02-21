عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بغزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

استشهاد 8 فلسطنيين على الأقل بينهم أطفال

ونقلت «وكالة الأنباء الفلسطينية» عن مصادر محلية استشهاد 8 فلسطنيين على الأقل بينهم أطفال وجرح آخرين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو النور في حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد 6 فلسطنيين وجرح آخرون، بعد أن استهدفت دبابات الاحتلال النازحين في منطقة المواصي، وفي خان يونس جنوب القطاع، لترتفع حصيلة الشهداء في المحافظة جراء غارات الاحتلال المتواصلة منذ ساعات الصباح إلى 26 شهيدا.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها أجلت شهيدين وثمانية مصابين من مقر منظمة أطباء بلا حدود في شارع الرشيد غرب محافظة خان يونس، بالتنسيق ومرافقة فريق من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الهيئة الطبية الدولي الميداني في مدينة رفح.

وارتفع عدد الشهداء في مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط القطاع إلى 34 شهيدا، جراء غارات الاحتلال المتواصلة منذ صباح اليوم.