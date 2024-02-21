«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في دمشق كتب: هانى حسن 09:21 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024 انفجارات --صورة أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وسائل إعلام سورية، أعلنت سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وسائل إعلام سورية رسمية: سماع أصوات انفجارات في محيط دمشق عاجل| وسائل إعلام سورية: "انفجار دمشق" استهدف نقطة عسكرية وسائل إعلام سورية: الجيش السوري يستعد لعملية في "درعا مهد الثورة" وسائل إعلام سورية: ضرب مركز الأبحاث في دمشق سبب أضرارا مادية فقط وسائل إعلام سورية سوريا دوي انفجارات دمشق القاهرة الإخبارية بقلم هانى حسن