رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في دمشق

كتب:

هانى حسن
09:21 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
انفجارات --صورة أرشيفية

انفجارات --صورة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وسائل إعلام سورية، أعلنت سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق.

اقرأ المزيد:

وسائل إعلام سورية رسمية: سماع أصوات انفجارات في محيط دمشق

عاجل| وسائل إعلام سورية: "انفجار دمشق" استهدف نقطة عسكرية

وسائل إعلام سورية: الجيش السوري يستعد لعملية في "درعا مهد الثورة"

وسائل إعلام سورية: ضرب مركز الأبحاث في دمشق سبب أضرارا مادية فقط
بقلم هانى حسن