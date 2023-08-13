وسائل إعلام سورية رسمية: سماع أصوات انفجارات في محيط دمشق

أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانانا» منذ قليل، إلى سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة «دمشق»، مضيفة أن يجري التحقق من طبيعتها.

بدورها، قالت قناة «الإخبارية» السورية، إن هجوما إسرائيليا استهدف محيط دمشق، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، نشرت شبكة «سكاي نيوز»الإخبارية،، فيديو متداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر انفجارا كبيرا خلف كتلة من اللهب في العاصمة السورية «دمشق»